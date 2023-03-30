Мир 30 марта 2023, 09:00 Глава МВФ призвала признать несправедливое распределение благ в мире Глава МВФ Георгиева призвала признать нечестное распределение благ между народами РИА «Новости»

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Глобализация мировой экономики ведет к тому, что блага между различными народами и странами распределяются несправедливо. Об этом во время выступления на Боаоском Азиатском форуме заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщило РИА «Новости».

«Нам нужно признать, что блага от глобализации между людьми и странами распределяются несправедливо», — сказала она.

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Георгиева подчеркнула, что глобальные цепочки поставок должны быть более защищенными и диверсифицированными.

На острове Хайнань в Китае во вторник открылся Азиатский экономический форум, который принято считать «восточным Давосом». Форум учредили в 2001 году. Его главными задачами являются развитие сотрудничества и координации между странами Азии, а также интенсификация экономических связей и диалога с другими регионами мира.

Ранее Георгиева спрогнозировала кризис в мировой экономике из-за Китая.