Мир 26 марта 2023, 09:19 Глава МВФ предупредила о рисках для стабильности из-за процентных ставок Глава МВФ Георгиева: ЦБ ряд стран могут повысить ставки из-за инфляции РИА «Новости»

Читать 360tv в

В мировой экономике возник риск нарушения стабильности из-за процентных ставок. Такое предположение озвучила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее процитировали на сайте издания «Говорит Москва».

Она сделала это заявление во время выступления на Форуме развития. Он прошел в Китае.

Реклама

Георгиева отметила, что представители МВФ по-прежнему контролируют ситуацию. Также в организации просчитывают возможные последствия для перспектив глобальной экономики и финансовой стабильности.

По словам Георгиевой, ее предположение связано с резким увеличением ставок со стороны Центральных банков некоторых стран. На этот шаг могут пойти ради борьбы с инфляцией. Список государств, экономическая стабильность которых оказалась под угрозой, Георгиева не назвала.

В январе Bloomberg Economics проанализировало монетарную политику 23 мировых регуляторов, сообщив, что страны не закончили борьбу с инфляцией. По оценкам агентства, 12 из них продолжат повышать ставку. Общий уровень достигнет пика в 6% в третьем квартале 2023 года.