Глава МВФ оценила возможность дефолта в России

Руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не стала исключать вероятность дефолта в России из-за введенных санкций. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу CNBC.

«Что касается дефолта — более это не является невероятным событием», — сказала Георгиева.

По ее словам, все зависит от того, как долго будет продолжаться спецоперация России на Украине и как долго будут действовать антироссийские санкции.

«… также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас», — добавила глава ВМФ.

Она заявила, что введенные против РФ беспрецедентные санкции, толкнули государство в рецессию».

«По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики», — сказала Георгиева.

Российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями он назвал — защиту людей Донбасса от гонений и геноцида, демилитаризацию и денацификацию Украины. Запад осудил действия РФ и начал вводить против нее санкции.