Глава МВФ допустила снижение темпов восстановления мировой экономики из-за штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» может негативно повлиять на мировую экономику. Существует риск, что темпы ее восстановления снизятся.

Прогноз озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, слова которой привело агентство Reuters.

«Новый вариант [коронавируса] <…> может очень быстро распространяться. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение октябрьских прогнозов глобального роста», — подчеркнула она.

В октябре МВФ заявил, что ожидает рост мировой экономики на 5,9% в 2021 году и на 4,9% — в 2022-м. Угроза появления новых штаммов, отметили в фонде, делает все более неопределенными сроки преодоления пандемии.

В России на борьбу с «омикроном» выделят дополнительные средства. Поручение кабмину дал президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что деньги должны поступать вместе с общей разработкой плана действий по борьбе с вирусом.