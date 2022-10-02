Миграционный кризис в Великобритании вышел из-под контроля | 360°

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Миграционный кризис в Великобритании вышел из-под контроля

Глава МВД Королевства Браверман: миграционный кризис стал неконтролируемым и требует мер

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Миграционный кризис в Великобритании вышел из-под контроля, что требует решительных мер. Об этом сообщила министр внутренних дел Суэлла Браверман в интервью газете The Sun.

По ее словам, к британским берегам прибыли более 30 тысяч мигрантов, что в десять раз превышает показатели 2018 года.

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Браверман уточнила, что большинство беженцев из Албании — примерно 80% — заявляют, что являются жертвами современного рабства и злоупотребляют законом.

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«Нам нужны люди с высокими навыками, люди с технической квалификацией. Чего мы не хотим, так это постоянного потока дешевой иностранной рабочей силы», — уточнила глава британского МВД.

Она пообещала принять серьезные меры, чтобы снизить поток мигрантов, в том числе внести изменения в закон о современном рабстве.

Ранее сообщалось, что европейцы постепенно устают от беженцев с Украины. Многие отмечают неблагодарность, надменность, грубость гостей. Недовольство этим уже начало выливаться в агрессию: недавно в Ирландии подростки жестоко избили 14-летнего украинца.

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