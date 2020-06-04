Глава МВД Украины прокомментировал ситуацию с изнасилованием женщины полицейскими

По его словам, «случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира». Также Аваков добавил, что частные случаи не говорят о нездоровой правоохранительной системе в стране.

Ранее женщина из Пензы получила три года условно за то, что ранила пристававшего к ней гостя, в тот момент, когда защищалась от него.