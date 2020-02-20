Глава МВД Украины пообщался с митингующими на трех языках: русском, украинском и матерном

Прежде чем объяснить одному из митингующих, почему произошел конфликт между ними и полицией, он сказал «не при камере будет сказано». Как бы предупредив, что стоит ждать чего-то интересного.

Чтобы одной фразой объяснить стычку, он смешал три языка: русский, украинский и матерный.

«А вы ему говорите: „Иди (нецензурное выражение“, а дальше начинается эмоция, я ж понимаю», — объяснил Аваков.

Российская журналистка Ольга Скабеева резюмировала все, сказав, что «действительно, полиция с народом».