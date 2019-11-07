Глава МВД Украины объявил о времени разведения сил на Донбассе
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в соцсети, когда начнут отвод войск в Петровском, сообщил «Царьград».
Аваков разместил в Twitter публикацию с датой и временем развода сил в Донбассе на участке Богдановка — Петровское.
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«Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы размежевания. Если все будет хорошо, завтра в 12 — начало разведения!» — написал министр.
Следующую публикацию Аваков посвятил возможным провокациям и обстрелам. Он уверил, что украинская полиция обеспечит порядок в Богдановке и Золотом.