  • Глава МВД Украины объявил о времени разведения сил на Донбассе

    07 ноября 2019, 23:27

    Ирина Нагайникова

    Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в соцсети, когда начнут отвод войск в Петровском, сообщил «Царьград».

    Аваков разместил в Twitter публикацию с датой и временем развода сил в Донбассе на участке Богдановка — Петровское.

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    «Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы размежевания. Если все будет хорошо, завтра в 12 — начало разведения!» — написал министр.

    Следующую публикацию Аваков посвятил возможным провокациям и обстрелам. Он уверил, что украинская полиция обеспечит порядок в Богдановке и Золотом.