Глава МВД Украины объявил о времени разведения сил на Донбассе

Аваков разместил в Twitter публикацию с датой и временем развода сил в Донбассе на участке Богдановка — Петровское.

Джабаров выразил надежды на скорое разведение сил в Петровском Подробнее

«Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы размежевания. Если все будет хорошо, завтра в 12 — начало разведения!» — написал министр.

Следующую публикацию Аваков посвятил возможным провокациям и обстрелам. Он уверил, что украинская полиция обеспечит порядок в Богдановке и Золотом.