Мир 01 февраля 2024, 18:32 Глава МВД Украины назвал число полицейских на фронте и намекнул на помощь с оружием Глава МВД Украины: на передовой находится четверть всего штата полицейских РИА «Новости»

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На сегодняшний день на линии боевого соприкосновения находится четверть штата сотрудников МВД Украины. Такие данные озвучил глава ведомства Игорь Клименко, сообщила Lenta.ru.

Статистику министр представил на встрече с послом ФРГ на Украине Мартином Егером.

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По словам Клименко, система МВД является важной составляющей в обороне республики.

«Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружение и боеприпасы», — добавил он.

Помимо этого, Клименко отметил, что Германия передала украинской Госпогранслужбе более 40 автомобилей и шесть машин механизированного разминирования, а экспертная служба МВД получила от ФРГ спецоборудование, а также материалы, необходимые для ДНК-исследований.

Несколькими днями ранее депутат Алексей Гончаренко заявил о том, что кабмин страны утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его на рассмотрение в Верховную раду.

Текст законопроекта пока не обнародовали, добавил он. Сроки рассмотрения документа тоже неизвестны.