01 февраля 2024, 18:32
Глава МВД Украины назвал число полицейских на фронте и намекнул на помощь с оружием
Глава МВД Украины: на передовой находится четверть всего штата полицейских
На сегодняшний день на линии боевого соприкосновения находится четверть штата сотрудников МВД Украины. Такие данные озвучил глава ведомства Игорь Клименко, сообщила Lenta.ru.
Статистику министр представил на встрече с послом ФРГ на Украине Мартином Егером.
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По словам Клименко, система МВД является важной составляющей в обороне республики.
«Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружение и боеприпасы», — добавил он.
Помимо этого, Клименко отметил, что Германия передала украинской Госпогранслужбе более 40 автомобилей и шесть машин механизированного разминирования, а экспертная служба МВД получила от ФРГ спецоборудование, а также материалы, необходимые для ДНК-исследований.
Несколькими днями ранее депутат Алексей Гончаренко заявил о том, что кабмин страны утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его на рассмотрение в Верховную раду.
Текст законопроекта пока не обнародовали, добавил он. Сроки рассмотрения документа тоже неизвестны.
ВСУ
Украина
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