Мир 14 ноября 2022, 08:32 Глава МВД Турции осудил США за отношение к взрыву в Стамбуле Глава МВД Турции Сойлу посчитал неискренней реакцию США на теракт в Стамбуле РИА «Новости»

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с критикой на реакцию Соединенных Штатов в отношении взрыва в центре Стамбуле. По последним данным, шесть человек погибли. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — сказал Сойлу.

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Он добавил, что в сейчас особенно видна неискренность «так называемых союзников Турции». Он обвинил их в том, что они прячут террористов в своих странах, а также дают жить преступникам на оккупированных ими территориях или территориях, которыми управляют, и «посылают им деньги официально из собственных сенатов». При этом глава министерства не уточнил, чем именно раздосадованы турецкие власти.

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Взрыв прогремел в центре Стамбула днем 13 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Власти страны считают, что произошел теракт. Подозреваемую задержали.