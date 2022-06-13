Начиная с XIX века Сербия не смогла решить ни одного национального вопроса без активного участия России. Об этом напомнил глава МВД страны Александр Вулин.

«С XIX века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто для России очень дорогого участия», — заявил министр в интервью изданию «Вечерне новости».

При этом он добавил, что во все времена были те, кто пытался отречься от России при решении сербских национальных вопросов. Но каждый раз этим людям приходилось признавать крах своей политики.

«Знаю, что случайные сербы, заступники введения санкций против России и „защитники“ международного права, учатся на всех примерах, кроме Сербии. <...> но могут удостовериться, что сербы после каждого отречения от россиян <…> опять вынуждены были обращаться за помощью и поддержкой к славянскому царству», — отметил Вулин.

Так глава ведомства ответил на вопрос журналистов о том, почему власти Сербии не поддерживают антироссийские санкции Запада.