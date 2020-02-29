Глава МВД ПНС заявил о готовящемся ударе по позициям ЛНА

28 февраля Башага объявил о наступлении на позиции ЛНА на южных окраинах Триполи.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — заявил Файеза Сарраджа, чиновник триполитанского режима.

Отмечается, что ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара придерживается режима прекращения боевых действий, который ввели 12 января 2020 года. В то же время переброшенные Турцией в Ливию сирийские террористы, а также боевики ПНС устраивают провокации обстрелами жилых кварталов и позиций ЛНА. Таким образом они рассчитывают сорвать перемирие.

За период режима тишины ЛНА несколько раз открывала ответный огонь, предварительно убедившись, что нет угрозы для мирных жителей.