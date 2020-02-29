Глава МВД ПНС заявил о готовящемся ударе по позициям ЛНА
Глава МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага объявил наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на телеканал February.
28 февраля Башага объявил о наступлении на позиции ЛНА на южных окраинах Триполи.
«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — заявил Файеза Сарраджа, чиновник триполитанского режима.
Отмечается, что ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара придерживается режима прекращения боевых действий, который ввели 12 января 2020 года. В то же время переброшенные Турцией в Ливию сирийские террористы, а также боевики ПНС устраивают провокации обстрелами жилых кварталов и позиций ЛНА. Таким образом они рассчитывают сорвать перемирие.
За период режима тишины ЛНА несколько раз открывала ответный огонь, предварительно убедившись, что нет угрозы для мирных жителей.