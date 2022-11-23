Мир 23 ноября 2022, 00:20 Глава МВД Молдавии осталась без личной страницы в соцсети после взлома Министр внутренних дел Молдавии Ревенко пожаловалась на взлом личной страницы в соцсети РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестные хакеры взломали личную страницу министра внутренних дел Молдавии Анны Ревенко в Facebook*. Об этом глава ведомства сообщила в своем профессиональном аккаунте на этой же платформе.

Ревенко заявила, то ее личный аккаунт взломали в рамках «гибридной войны», которая перешла в активную фазу

Реклама

«На данный момент у меня нет контроля над профилем, и все посты, которые там появляются, должны рассматриваться как ложные», — заявила Ревенко.

Реклама

Министр призвала всех жителей республики внимательнее отнестись к охране собственных профилей в социальных сетях и доверять информации только из официальных источников.

Это не первый случай взлома личных аккаунтов молдавских политиков. Как напомнило РИА «Новости», Telegram-канал президента республики Майи Санду оказался в руках неизвестных, которые опубликовали компромат о коррупционных схемах министра юстиции Сергея Литвиненко.

Но взламывают не только политиков. Российская хакерская группировка XakNet взяла на себя ответственность за похищение документов с сайта министерства финансов Украины. По словам хакеров, они получили доступ к платформе путем взлома. После изучения полученных материалов они намерены опубликовать их в открытом доступе.

*Facebook — социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.