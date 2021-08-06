Глава МВД Латвии назвала нелегалов из Белоруссии ненастоящими беженцами

Глава латвийского МВД Мария Голубева заявила, что проникающие через границу с Белоруссией нелегалы не являются настоящими беженцами. Они не бегут от воин или каких-то других серьезных обстоятельств. Об этом сообщил ТАСС.

По ее словам, это просто люди, которые прилетели в Белоруссию, чтобы попасть в Европу через белорусско-латвийскую границу. Глава МВД Латвии заявила, что нелегалы используются белорусскими властями как политический инструмент против Евросоюза. Они являются пешками в чьей-то игре, процитировал сайт «Русская планета» слова Голубевой.

Министр подчеркнула, что Латвия будет защищать свои границы. Однако отдельные случаи беженцев, претендующих на политическое убежище, будут внимательно проверяться.