Глава МВД Германии извинилась за распитие шампанского с Виталием Кличко

Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за июльские фотографии, сделанные в Киеве, на которых она смеется и пьет шампанское на балконе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром столицы Украины Виталием Кличко. О том, что сожалеет об этих снимках, Фезер заявила журналистам на встрече в Потсдаме, написало издание Die Welt.

«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», — заметила министр.

При этом она подчеркнула, что это счастливое фото сочетается с общей атмосферой в Киеве.

«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — пояснила Нэнси Фезер.

Однако комментаторы в интернете предположили, что министр сожалеет только о распространившемся в Сети фото, но «не о самом моменте», и добавили, что, «когда во время визита немецкого политика в Киев хлопают пробки от шампанского, немецкому налогоплательщику становится дорого».