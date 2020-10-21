Глава МВД Франции проведет переговоры с Колокольцевым

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что сделал от имени президента страны запрос о визите в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Провести переговоры он хочет 1–2 ноября.

Об этом Дамранен сообщил в интервью BFMTV, отвечая на вопрос о высылке радикально настроенных иностранцев.

Министр уточнил, что за последние три года во Франции были распущены 358 исламистских структур, и выдворены 428 иностранцев с неурегулированным статусом. Однако Дамранен утверждает, что страна находится в состоянии войны.

«Вопрос не том, будет ли следующее нападение, вопрос в том, когда оно произойдет», — заявил глава МВД.

Президент Франции Эммануэль Макрон 20 октября переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, попросив укрепить сотрудничество стран в борьбе «с терроризмом и нелегальной миграцией».

Разговор состоялся через несколько дней после убийства французского учителя, совершенного родившимся в Москве 18-летним чеченцем. Российское посольство в Париже на днях заявило, что он не имел никаких связей с Москвой.

«Это преступление не имеет ничего общего с Россией, учитывая, что этот человек прожил во Франции 12 лет и был принят французской стороной», — отметили в дипмиссии.

Тема высылки радикализованных иностранцев приобрела во Франции особо звучание после того, как в пригороде Парижа был обезглавлен преподаватель истории Самюэль Пати.