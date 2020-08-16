Глава МВД Филиппин снова заразился коронавирусом

Он 13 августа почувствовал на себе симптомы гриппа, в том числе боль в горле и ломоту в теле. Политик самоизолировался на следующий день и прошел тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результат теста пришел 15 августа, он был положительным.

Сейчас Аньо находится на изоляции под наблюдением врачей, отметила «Газета.ru».

«Я делаю это объявление, чтобы привлечь внимание всех людей, с которыми тесно контактировал, чтобы они самоизолировались, наблюдали за любыми симптомами в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения и принимали соответствующие меры», — заявил министр.

Кроме того, он говорит о своем заболевании, чтобы подчеркнуть серьезность вируса. Аньо призывает всех носить медицинские маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

«Соблюдая эти правила, мы все можем помочь защитить наших близких и наше сообщество», — добавил глава МВД.

В первый раз 58-летний чиновник заболел COVID-19 в марте. Тогда он прошел курс лечения.

Первый случай инфицирования коронавирусом выявили на Филиппинах 30 января. По последним данным, на островном государстве зафиксировано более 153,6 тысячи случаев, вылечились свыше 71,4 тысячи пациентов, умерли 2,4 тысячи человек.