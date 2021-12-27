Глава МВД Британии назвал Россию враждебным государством

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Россия, Китай и Иран настроены враждебно к его стране. Эти страны он перечислил, отвечая на вопрос журналиста Telegraph о самых враждебных государствах.

«Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах», — так дословно переводятся слова Хайндса.

По его словам, перечисленные государства, в список которых он также включил КНДР, проводят «информационные операции разными способами», при этом перечислить полностью все способы Хайндс затруднился.

Авторы материала в Telegraph объяснили, что угрозы из списка можно понять следующим образом: наличие военных в состоянии готовности, проведение информационных кампаний с донесением ложных сведений и осуществление компьютерных хакерских атак.

О существенных угрозах со стороны России также заявлял глава британской разведки Ричард Мур. В Кремле подобные суждения многократно опровергали.