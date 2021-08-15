Глава МВД Афганистана заявил, что передача власти будет мирной

Штурма Кабула не будет, передача власти пройдет мирным путем. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.

«Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем», — сказал он в эфире телеканала TOLO News.

Он заверил жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула. Боевики начали наступление на столицу в воскресенье. СМИ сообщили, что талибы* взяли под контроль Кабульский университет.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что делегация радикального движения «Талибан»* начала переговоры в президентском дворце в Кабуле. По предварительным данным, передача власти может произойти уже 15 августа.

В ходе наступления повстанцы за минувшие три недели захватили большую часть территорий на севере, западе и юге Афганистана. Известно, что большинство провинций не сражались. Накануне «Талибан»* захватило город Джелалабад. По словам местных жителей, боя не было.

* Террористическая организация, запрещенная в России.