Мир 26 августа 2023, 10:20 Глава МО Украины опроверг слухи о критике США в адрес страны из-за контрнаступления Bild: Резников опроверг слухи о критике США Украины из-за контрнаступления ВСУ Министерство обороны Украины

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США не критиковали руководство Украины из-за хода контрнаступления ВСУ. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников, сообщило издание Bild.

Он добавил, что контрнаступление «идет по плану» и Украина согласовала схему действий с партнерами страны.

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«Разумеется, мы вели серьезные дискуссии, но это не критика. Еще раз: критики не было. Это все неправда», — отметил Резников.

Чиновник сообщил, что Украина ожидала скорой поставки партии ракет Taurus от Германии. Он выразил надежду на помощь западных партнеров в ближайшем будущем. «Это сложный вопрос. Но мне кажется, целый год это не займет», — заявил он.

Ранее издание Bloomberg опубликовало статью о скором завершении поддержки Украины со стороны ее партнеров. США и Европа не собираются наращивать производство в ближайшее время, заявили авторы материала.