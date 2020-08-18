Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник написал протестующим открытое письмо. В нем он обратился к активистам, которые причисляют себя к медицинскому сообществу. Он призвал людей сесть за стол переговоров и перестать общаться «исподтишка в соцсетях».

«Мы заменили нормальное человеческое общение ядовитыми постами в социальных сетях, причем за спиной, исподтишка, без возможности выслушать мнение второй стороны. Конструктивное обсуждение заменили обменом петициями и пресс-релизами», — приводит портал tyt.by текст письма Караника.

Министр подчеркнул, что самый правильный поиск решения — это встреча за круглым столом. Накануне он вживую встретился с протестующими медиками у Минздрава, но диалога, по его словам, не получилось.

Он подчеркнул, что во время стычек силовиков с протестующими МВД не использовало машины скорой помощи министерства. 9 августа белорусские медики оказывали помощь всем задержанным в каждом РУВД Минска и других городов. Что касается изоляторов, то там обычных медицинских работников нет.

«Все пациенты, обратившиеся с травмами, фиксируются, и информация о них передается в органы правопорядка — и так было всегда! Вы сами знаете, что, осматривая пациента, врач не может определить обстоятельства и причины травм», — подчеркнул Караник и посетовал, что на это никто не обращает внимания.

Глава Минздрава отметил, что все медицинские работники имеют право выражать свою гражданскую позицию в свободное от работы время, и посоветовал делать это «не выходом на улицы, а дополнительным объемом работ на благо граждан — как пострадавших в ходе уличных акций, так и просто ожидающих оказания плановой медицинской помощи».

Протесты в Минске и других крупных белорусских городах начались 9 августа — после обнародования ЦИК результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома республики, действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей, а его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей.