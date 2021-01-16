По предварительной версии, причиной являются беспорядки, который происходят в стране из-за результатов президентских выборов. По данным телеканала, Алекс Азар сослался на беспорядки, прошедшие 6 января. Из-за них в отставку уже подали три члена кабинета Дональда Трампа: министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

Однако отставка Азара носит больше символический характер. Он останется до 20 января — в этот день он и так должен был сложить полномочия. Кабинет министров традиционно уходит в отставку вместе с президентом Америки.

6 января сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий. Они ворвались в помещение, когда конгрессмены подсчитывали голоса выборщиков. На несколько часов сотрудники были эвакуированы из здания. Среди участников протеста были погибшие.

После Джо Байден заявил, что Дональд Трамп занимался подстрекательством нападавших на Капитолий. Несколько дней назад в Палате представителей Конгресса США Трампу объявили импичмент.