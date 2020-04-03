Глава минздрава Новой Зеландии нарушил карантин

СМИ опубликовали снимки Кларка. Он выехал в парк, чтобы покататься на велосипеде. К этому же он призвал и местных жителей.

Однако Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, заявила, что власти просили людей избегать активностей, где есть высокий риск получить травму, и министры должны следовать этим рекомендациям.