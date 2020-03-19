Глава Минздрава Нидерландов упал без чувств в парламенте. Видео

В парламенте Нидерландов накануне обсудили ситуацию с коронавирусом. Слово взял министр здравоохранения Бруно Брейнс. Депутат начал задавать ему вопрос, и в это время Брейнс упал в обморок прямо возле трибуны. Сейчас с ним все хорошо.

Видеозапись с этим инцидентом разошлась в Сети.

В сознание министр пришел буквально через несколько минут. Коллеги предлагали ему присесть, однако Брейнс отказался, попил воды и остался за трибуной. Из парламента он ушел на своих двоих. Медиков не вызывали.

Позже он опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором поблагодарил всех, кто поддержал его и рассказал, почему лишился чувств. Последние несколько недель он очень много и тяжело работал. Сказалось переутомление. Глава Минздрава заявил, что на восстановление ему нужна всего одна ночь. После этого он вернется в строй и продолжит борьбу с коронавирусом.

На прошлой неделе ВОЗ объявила о пандемии. Власти многих стран сейчас ведут активную борьбу с распространением 2019-nCoV. По состоянию на 19 марта от инфекции умерли почти девять тысяч человек.