Мир 12 ноября 2022, 19:03 Глава Минздрава напомнил назначение спецоперации Глава Минздрава Мурашко: Россия отвергла замечания стран G20 насчет СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия решительным образом отвергает замечания со стороны некоторых стран группы «Большой двадцатки» в отношении специальной операции на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Специальная операция призвана защитить мирных жителей. Поэтому мы решительно отвергаем все замечания стран группы G20 в отношении нее», — заявил он.

Реклама

Мурашко напомнил, что перед началом спецоперации Россия воспользовалась гарантированным 51-й статьей Устава ООН правом на самооборону, о чем сообщила Совету безопасности организации.

Реклама

«Спецоперация призвана защитить население, несогласное с переворотом в Киеве в 2014 году, которое последние восемь лет подвергалось агрессии со стороны военных», — добавил министр.

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15 и 16 ноября. Ранее появилась информация, что лидеры стран Евросоюза и Великобритания запланировали бойкотировать выступление российской делегации.