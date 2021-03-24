Глава Минздрава Италии заявил о нужности «Спутника V»
Италии необходимы любые вакцины от коронавируса, включая «Спутник V». Главное условие — это их эффективность и безопасность, заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.
Судить об эффективности препаратов должны регулирующие органы Евросоюза и Италии, добавил чиновник.
«Меня не волнует страна происхождения. У нас не должно быть никаких предубеждений. Если вакцина эффективна и безопасна, неважно, американская она, европейская или российская», — привело его слова издание Il Messaggero.
Министр также рассказал, что во втором квартале Италия получит 50 миллионов доз различных вакцин от коронавируса, в третьем — еще 80 миллионов.
До этого Сперанца уже говорил, что «открыт в отношении российской вакцины»
Ранее комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что у Европы «совершенно нет необходимости» в «Спутнике V», поскольку ЕС одобрил четыре других препарата. Их будет достаточно для возникновения коллективного иммунитета, добавил чиновник.
В МИД России заявили, что против «Спутника V» развернута кампания по дезинформации.