Глава Минздрава Грузии заявила о готовности пойти лечить больных ковидом

Грузия оказалась на пике четвертой волны коронавируса. В связи с этим глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе заявила, что готова наравне с рядовыми медиками лечить пациентов с ковидом.

Министр отметила, что восходящая волна пандемии является сейчас вызовом не только для системы здравоохранения, но и всего общества. По словам Тикарадзе, пришло время всем действовать сообща и поровну разделить важность проблемы.

«Спасибо нашим врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу и каждому человеку, который непосредственно включен в борьбу с COVID-19. Вы герои! Я готова как рядовой врач вместе с вами занять место в этой достойной борьбе», — заявила глава Минздрава в своем обращении к врачам.

Тикарадзе еще раз призвала жителей Грузии сделать прививку от коронавируса, соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. Она подчеркнула, что сейчас каждый житель страны должен внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Показатели заболеваемости ковидом пошли в Грузии вверх в течение последней недели. Каждый день медики выявляют по три-четыре тысячи новых случаев заражения.