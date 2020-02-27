Глава Минздрава Германии предсказал скорое начало эпидемии коронавируса в стране

По информации сайта «Дни.ру», Шпан отметил, что важно создать план действий на экстренные ситуации.

Ранее три первых жителя в ФРГ заразились коронавирусом. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Немецкие чиновники уже определили список необходимых продуктов и вещей в случае карантина.