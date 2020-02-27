Глава Минздрава Германии предсказал скорое начало эпидемии коронавируса в стране
Немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан подчеркнул, что властям страны следует подготовиться к началу эпидемии коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ИА BNO News.
По информации сайта «Дни.ру», Шпан отметил, что важно создать план действий на экстренные ситуации.
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