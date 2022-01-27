Глава минобороны Великобритании решил встретиться с Сергеем Шойгу в Москве

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что в ближайшее время собирается отправиться в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Заявление главы британского ведомства обнародовал телеканал BBC.

«Уоллес также подтвердил, что скоро отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Уоллес выступил с предложением провести встречу с Сергеем Шойгу в Лондоне. Он напомнил, что в последний раз они встречались достаточно давно — еще в 2013 году, во время саммита глав МИД и министерств обороны в формате «два плюс два». В ответ российский министр предложил своему коллеге самому прибыть в российскую столицу в любое удобное для него время.

В последнее время со стороны Великобритании звучит озабоченность якобы усилением российской агрессии неподалеку от украинской границы. Страна направила на Украину партию военных инструкторов, а также организовала поставки нескольких тысяч легких противотанковых ракет. В России в ответ призвали западные страны, в том числе Великобританию, прекратить милитаризацию региона.