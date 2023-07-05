Мир 05 июля 2023, 12:01 Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ не могут справиться с российскими средствами РЭБ Глава Минобороны Украны Резников: системы РЭБ России подавляют боеприпасы с GPS-наведением РИА «Новости»

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Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны подавлять РСЗО HIMARS и боеприпасы с GPS-наведением. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times.

По его словам, данные снаряды были очень точными, но российские радиоэлектронные системы действительно мощные, поэтому они смогли их подавить.

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«Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры», — сказал министр обороны Украины.

Резников добавил, что киевский режим недавно заключил контракты на техническое обслуживание с оборонными компаниями Великобритании, Франции и Германии — Babcock International, Nexter Systems и Rheinmetall. Последняя больше всего известна производством танков Leopard.

Ранее еще одно западное СМИ — The Business Insider — написало, что российские системы РЭБ очень эффективны. В частности, они могут заглушать умные авиабомбы JDAM.