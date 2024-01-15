Мир 15 января 2024, 00:09 Глава Минобороны Украины сделал заявление о планах страны на 2024 год Министр обороны Украины Умеров скрыл планы Украины на 2024 РИА «Новости»

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Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал планы Украины на 2024 год. Заявление на эту тему он сделал во время Всемирного экономического форума в Давосе, трансляция которого велась на сайте мероприятия.

«Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры», — заявил Умеров.

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При этом советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Владислав Власюк ранее заявил о подготовке Украиной договоров по безопасности. Документы, по его словам, подпишут США, Франция, Польша, Италия, Канада, Германия.

Украина уже подписала такое соглашение с Великобританией. Оно говорит о неготовности британских властей открыто конфликтовать с Россией, считает украинский политолог Виталий Портников. Он уверен, что на деле этот договор «не имеет реального измерения».

Ситуация на поле боя остается тяжелой для ВСУ. За неделю украинская армия потеряла более 200 бойцов и десятки единиц военной техники на левом берегу Днепра. В рядах ВСУ увеличивается число заболевших, обмороженных и раненых. При этом эвакуация через реку почти нереализуема.