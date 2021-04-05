Глава Минобороны Украины назвал страну «мощным восточным форпостом НАТО»

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что страна является «мощным форпостом на восточном фланге НАТО». Глава ведомства подчеркнул, что украинские власти рассчитывают на полноправное членство в альянсе.

«Последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО», — заявил Таран. Его слова приведены на официальном сайте Минобороны Украины.

Он рассказал о прозрачности вступления в НАТО, но заметил, что сделать это непросто. По его словам, в альянс вступают не государства или правительства, а демократические общества. Для того чтобы быть одним из членов организации, нужно разделять ее основные ценности и по ним реформировать экономику и общество.

Министр добавил, что 2021-й на Украине — год евроатлантической трансформации. Он напомнил, что Киев намерен ориентироваться на стандарты альянса для осуществления внутренних реформ в военной сфере.

Верховная рада Украины в 2014 году внесла поправки в два закона. Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Спустя два года были приняты дополнительные изменения. Согласно им, внешнеполитическая цель страны — вступить в НАТО. Парламент Украины в 2019 году принял изменения в Конституцию, таким образом закрепив курс страны в НАТО и ЕС.