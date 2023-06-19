Мир 19 июня 2023, 21:38 Глава Минобороны Украины назвал русский язык «трофейным» Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным» РИА «Новости»

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал «трофейным» русский язык. В интервью телеканалу «Настоящее время»* он сообщил, что иногда его коллеги из разных стран, которым сложно общаться на английском, просят его перейти на русский.

«Мои коллеги из разных стран, которым сложно на английском, иногда говорят: „Извини, пожалуйста, а можно мы будем говорить языком агрессора?“ Я говорю: „Давайте это называть трофейным языком, и можем разговаривать“, — рассказал украинский министр обороны.

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Резников не раз делал громкие заявления. На днях он признался, что Запад потребовал от Украины «убивать как можно больше россиян» в ответ на просьбу оказать ВСУ помощь в начале проведения спецоперации.

Ранее в Британии пользователи высмеяли украинцев за отказ учиться русскому языку. Люли посчитали, что беженцы должны быть благодарны за любое образование вообще.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.