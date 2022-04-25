Глава Минобороны Турции предрек Европе проблемы из-за спецоперации на Украине

Проведение специальной операции РФ на Украине может спровоцировать экономические и социальные проблемы в ряде европейских стран. Об этом изданию Hurriyet сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Ситуация на Украине негативно отразится на народах этих стран», — заявил министр.

При этом он не уточнил, о каких именно государствах континента идет речь.

Также Акар сообщил, что Турция стремится поддерживать стабильность в Черном море. Он заверил, что в акватории нет военных кораблей, не принадлежащих прибрежным странам.

В конце февраля Турция уведомила о решении закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для прохода любых военных кораблей.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что страна не присоединится к введенным антироссийским санкциям ради сохранения возможности диалога.