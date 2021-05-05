Глава Минобороны Португалии: Украину в ближайшее время не возьмут в НАТО

Глава Минобороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что в ближайшее время Украину не удастся принять в НАТО. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Он объяснил, что это связано с тем, что консенсус пока не достигнут внутри самой Украины.

«В случае Украины, я считаю, консенсус относительно членства Украины в НАТО должен быть более глубоким», — подчеркнул министр.

Ранее Украина в рамках так называемого проекта «Стена» уже обустроила 400 километров противотанкового рва на границе с Россией. Об этом рассказал глава Государственной погранслужбы (ГПСУ) Сергей Дейнеко.