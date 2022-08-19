Глава Минобороны Литвы не увидел угрозы в переброске ракет «Кинжал» в Калининградскую область

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не увидел угрозы в переброске Россией в Калининградскую область трех истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые вооружены гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». По его мнению, «не нужно слишком беспокоиться» о месте размещения той или иной ракеты.

«Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», — привел слова Анушаускаса РБК, со ссылкой на портал Delfi.

Ранее Литва направила на Украину партию тяжелых минометов общей стоимостью десятки миллионов евро. Анушаускас напомнил, что Литва регулярно направляет Киеву вооружение и амуницию. Страна одной из первых в НАТО в 2014 году официально призналась в поставках вооружения Украине. Позже украинская сторона пояснила, что речь шла о «летательном оружии» советского производства.