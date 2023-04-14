Мир 14 апреля 2023, 10:43 Глава Минобороны Китая посетит Россию 16–19 апреля Минобороны Китая: глава ведомства Ли Шанфу посетит Россию 16–19 апреля РИА «Новости»

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Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальным визитом, заявили в военном ведомстве КНР. Поездка состоится 16–19 апреля, сообщил ТАСС.

В министерстве отметили, что в Россию Ли Шанфу приедет по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Подробностей программы визита в ведомстве пока не привели.

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В марте Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность, отметив, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали опорой глобальной стабильности.

Он также обратил внимание, что КНР является традиционным соорганизатором конкурсов Армейских международных игр.

Каждый год в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят воздушные и морские патрулирования. А на территории Китая впервые проведено оперативно-стратегическое учение сил России и Китая «Сибу/Взаимодействие».