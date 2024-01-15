Мир 15 января 2024, 21:23 Глава Минобороны Израиля заявил об окончании военных действий на севере Газы Министр обороны Израиля Галант: интенсивные бои на севере Газы закончились РИА «Новости»

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Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа закончилась. Чиновник добавил, что вскоре бои завершатся и на юге анклава. Его слова привело издание The Times of Israel.

По данным издания, ЦАХАЛ вывел одну из четырех дивизий из сектора Газа для отдыха и восстановления.

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Ранее стало известно, что за время обострения палестино-израильского конфликта более 24 тысяч человек погибли в секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Ранения разной степени тяжести получили более 60 тысяч человек. Спасатели до сих пор не могут вытащить часть пострадавших и погибших из-под завалов.

В понедельник, 15 декабря, политический аналитик Мхаймер Абу Саада заявил, что за 100 дней войны Израиль не смог выполнить поставленные цели в секторе Газа. По его словам, армия обороны Израиля убила и ранила около 4% палестинцев в анклаве и разрушила около 70% инфраструктуры. При этом ХАМАС продолжает наносить удары, а израильские заложники не освобождены.