Мир 29 декабря 2022, 11:45 Глава Минобороны Италии не исключил, что Россия применит ядерное оружие на Украине Министр обороны Италии Крозетто допустил применение Россией ядерного оружия на Украине РИА «Новости»

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Россия может применить на украинской территории ядерное оружие, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Пока такой вариант действий руководство НАТО и сам Кремль считает «немыслимым». Однако все может измениться, если РФ будет проигрывать на поле боя, отметил он.

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«Словом, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна», — подчеркнул Крозетто.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что страна никогда не пойдет на применение ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россия прекрасно осознает всю опасность ядерного противостояния.

Кроме того, сенатор Ольга Ковитиди сочла провокацией информацию издания The Guardian о планах российских властей применить ядерное оружие. По ее словам подобные высказывания, являются провокацией. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».