Мир 08 февраля 2023, 07:46 Глава Минобороны Германии сделал выпад в адрес Путина Глава Минобороны Германии Писториус жестко высказывался в адрес президента Путина Пресс-служба Кремля

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Министр обороны Германии Борис Писториус позволил себе резкое заявление в отношении президента РФ Владимира Путина. Глава немецкого военного ведомства сказал в интервью изданию Bild, что мир без российского лидера был бы лучше.

«Без сомнения и совершенно точно», — ответил Писториус на соответствующий вопрос журналист.

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Глава Минобороны ФРГ посетил 7 февраля Киев, причем его поездка туда не анонсировалась. Об этом написало РИА «Новости». По данным СМИ, 8 февраля он с визитом прибудет в Польшу.

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Немецкий министр в украинской столице встретился со своим коллегой с Украины Алексеем Резниковым. Последний выложил совместное фото, на нем они позировали с игрушечным танком Leopard 2.

Пистолиус ранее говорил о договоренности с рядом стран Европы о поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету 2023 года и более 100 — к началу 2024-го.