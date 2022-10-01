Глава Минобороны Германии приехала на Украину | 360°

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Глава Минобороны Германии приехала на Украину

Глава Минобороны Германии Ламбрехт приехала на Украину

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Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт приехала с необъявленным визитом в Одессу. Она провела встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщил телеканал Die Welt.

«Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны», — сказала министр.

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Она пообещала, что в ближайшие дни Германия предоставит Украине системы ПВО IRIS-T SLM. Информацию о визите Ламбрехт в Одессу позже подтвердило Министерство обороны Германии.

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«Мы будем поддерживать наших друзей столь долго, сколько потребуется», — написала пресс-служба ведомства в Twitter.

Ранее Ламбрехт высказалась о заявке Украины на вступление в НАТО. По ее словам, обращение страны будут обсуждать все члены Североатлантического альянса. Вместе с тем министр поприветствовала просьбу украинских властей. Всего в НАТО входят 30 стран. Государство может войти в альянс, если это одобрят все участники военного блока.

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