Мир 20 февраля 2023, 07:20 Глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими в конфликте на Украине Главы Минобороны ФРГ Писториус: ближайшие недели будут решающими в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Ближайшие недели окажутся решающими для Украины. С такими мнением выступил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью агентству Bloomberg.

«Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины, — сказал он в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

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Министр подчеркнул, что приоритетной задачей для Европы остается обеспечение противовоздушной обороны Украины. Надежная и рабочая ПВО должна появиться в этой страны в течение следующих трех месяцев. Пистолиус добавил, что ближайший период очень важен, но он не определит исход украинского конфликта.

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Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что у Запада больше выдержки, нежели чем у российского президента Владимира Путина. По словам Хойсгена, западные страны должны увеличить расходы на оборону для поддержки киевского режима.