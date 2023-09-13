Мир 13 сентября 2023, 23:32 Глава Минобороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом РИА «Новости»

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Это произошло в ходе дискуссии, которую организовала федеральная академия политики безопасности, сообщило РИА «Новости».

Писториус также вынес на обсуждение решение Германии разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи упомянул географическое положение прибалтийской республики.

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«Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией», — сказал он.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее сообщил, что Варшава претендует на территорию Калининграда. По его словам, эта территория «никогда не была русской» и исторически принадлежала Польше, сообщал RT.

Министерство обороны Германии накануне выступило против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Также он отметил, что союзники киевского режима в США также еще не передавали такие ракеты.