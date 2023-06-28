Мир 28 июня 2023, 11:59 Глава Минобороны Германии назвал 2023 год решающим в ситуации на Украине Министр обороны ФРГ Писториус: ближайшие месяцы станут решающими в ситуации на Украине РИА «Новости»

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Ближайшие месяцы и 2023 год в целом станут решающими в ситуации на Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире канала ZDF.

«С большой долей вероятности это сейчас решающий год, решающие месяцы», — подчеркнул он.

Министр признался, что делает ставку на контрнаступление ВСУ, и добавил, что несколько недель назад Германия приняла очередной пакет помощи Украине на общую сумму 2,7 миллиарда евро. Военная помощь стране со стороны ФРГ будет долгосрочной, пообещал Писториус.

Ранее, еще в феврале, он уже делал заявление о «решающих неделях», но отмечал, что они вряд ли определят исход конфликта в целом. Тогда немецкий министр указывал на необходимость обеспечить создание «надежной, рабочей» системы противовоздушной обороны на Украине.

Многократно анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Украина не раз призывала Запад не ждать от этой операции слишком многого. На данный момент ей не удалось добиться цели ни на одном направлении — ВС России успешно отражают атаки.