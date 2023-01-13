13 января 2023, 23:21
Глава Минобороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку — СМИ
Газета Bild узнала, что глава Минобороны ФРГ Ламбрехт решила подать в отставку
Министр минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которая является членом входящей в правительственную коалицию партии СДПГ, решила подать в отставку, сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, инициатива об отставке Ламбрехт исходила от нее самой, а не от офиса канцлера Германии Олафа Шольца. Информации о причинах такого решения сейчас нет. Срок отставки пока неизвестен. В правительстве идут горячие споры, кто займет ее место.
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В последнее время власти Германии стали активно высказываться о поддержке Украины. Берлин планирует передать Киеву военную технику. Однако это никак не повлияет на текущую расстановку сил.
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По мнению немецкого генерала, экс-советника по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эриха Вада, у российской армии более выгодные позиции. И в ближайшее время ВС РФ установит полный контроль над территорией Донбасса, отбросив украинских военных. Особенно это стало очевидно после взятия Соледара.
Германия
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