Мир 22 января 2023, 02:13 Глава Минобороны Германии анонсировал визит на Украину в ближайшее время Глава Минобороны Германии Писториус может посетить Киев в ближайшие четыре недели Pxhere

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в ближайшее время отправится на Украину. Об этом он рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.

Отвечая на вопрос, куда он поедет в первую очередь, Писториус заметил, что это еще окончательно не определено.

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«Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — сказал глава немецкого военного ведомства.

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Уже бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала заявление об отставке в середине января. Новым главой ведомства назначили Бориса Писториуса. Он дал присягу в бундестаге.

Позже новый глава Минобороны Германии заявил, что передача средств противовоздушной обороны приоритетна в оказании военной помощи киевскому режиму со стороны Запада. ФРГ, по его словам, не ослабит своих усилий в вопросе поддержки Киева. При этом он рассказал, что участники встречи контактной группы по Украине в Рамштайне не договорились о передаче ВСУ танков Leopard. Как заметил Писториус, против поставок тяжелых боевых машин киевскому режиму выступила не только Германия.