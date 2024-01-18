Мир 18 января 2024, 15:17 Глава Минобороны Франции признал провал контрнаступления ВСУ Глава МО Франции Лекорню: контрнаступление ВСУ не дало ожидаемых результатов РИА «Новости»

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Летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов. Такое мнение выразил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien.

«Украинское контрнаступление не имело ожидаемых результатов», — сказал министр обороны.

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Он подчеркнул, что украинский конфликт на сегодняшний день замораживается.

Журналисты итальянской газеты Corriere della Sera предположили, что растущий среди украинцев пессимизм напрямую связан с провалом контрнаступления ВСУ. Жители страны до сих пор верят в свою армию, но стали гораздо меньше доверять лидерским качествам президента Владимира Зеленского, напомнил RT.

Немецкое издание Bild, опираясь на засекреченные материалы бундесвера, заявило, что российская армия разгромит ВСУ летом 2024 года. По документам, ВС России в скором времени начнут масштабное контрнаступление на Украину. Из-за нехватки поддержки по стороны Запада в июне ВСУ сдадут позиции и проиграют.