Мир 23 апреля 2023, 22:25 Глава Минобороны Эстонии пожелал «распада России» Глава Минобороны Эстонии Херем пожелал увидеть «распад России» на мелкие государства РИА «Новости»

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Министр обороны Эстонии Мартин Херем в эфире телеканала ERR заявил о желании увидеть «распад России» на мелкие государства. Он назвал это единственным вариантом завершения украинского кризиса, который устроит Запад.

Ведущая поинтересовалась у министра обороны, что может оказать влияние на ход конфликта на Украине. Херем ответил, что Россия больше «не должна быть большой и могущественной страной».

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«Россия должна просто развалиться на разные маленькие страны, у которых не так много власти, потому что иначе, еще раз повторюсь, я не вижу хорошего окончания конфликта на Украине», — заявил глава Минобороны и добавил, что только в этом случае РФ «не будет представлять опасности».

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а государства бывшего СССР «не имеют эффективного статуса», имея в виду их «сомнительный суверенитет». После этого власти Литвы, Латвии и Эстонии договорились вызвать представителей КНР. По словам главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, подобные заявления недопустимы.