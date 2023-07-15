Мир 15 июля 2023, 21:59 Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о намерении покинуть пост The Times: глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес планирует покинуть пост этой осенью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что хочет завершить карьеру и покинуть пост уже этой осенью в ходе очередных перестановок в правительстве. Премьер страны Риши Сунак намерен провести ротацию в кабмине в сентябре, сообщила газета The Times.

В интервью изданию Уоллес заявил, что устал от политики.

Реклама

«Я не буду участвовать в следующих выборах (должны состояться до конца 2024 года — прим. ред.)», — сказал министр обороны.

Он добавил, что будет оставаться рядовым депутатом до проведения голосования. Глава британского военного ведомства отметил, что пришел в политику в 1999 году, когда еще избрался в парламент Шотландии. С тех пор прошло 24 года.

«Больше семи лет у моей кровати лежало по три телефона», — поделился Уоллес, отказавшись отвечать, для чего они были нужны, сославшись на секретность.

По словам главы министерства, он еще 16 июня уведомил главу кабмина Риши Сунака, что уйдет с поста. Изначально он собирался объявить о своей отставке летом, но из-за утечки информации был вынужден перенести эти сроки.

Ранее источник в британском военном ведомстве сообщал, что Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью. Его кресло могут занять замглавы Минфина Джон Глен, замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян или замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат.