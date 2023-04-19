Мир 19 апреля 2023, 07:48 Глава Минобороны Британии предрек завершение конфликта на Украине в 2024 году Министр обороны Британии Уоллес: конфликт на Украине может завершиться в 2024 году РИА «Новости»

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что украинский конфликт может завершиться в 2024 году. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Я думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», — отметил Уоллес.

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Ранее украинские власти сообщали, что начнут контрнаступление тогда, когда это позволят погодные условия. Глава Минобороны страны Алексей Резников уточнял, что это может произойти уже в апреле или мае.

Тем временем Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что попытки наступления ВСУ на российские силы под Угледаром 17 апреля закончились неудачей для украинских войск. Противник пытался атаковать позиции ВС России в районе Никольского и Павловки.